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Ne me mordez pas mr l'Alpha

Shinonome Noyoco

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Kazuki est un oméga en master d'ingénierie, cumulant les jobs alimentaires pour aider sa mère à subvenir aux besoins financiers de sa famille. Mais à son grand regret, Kazuki a attiré l'attention de M. Takamiya, un alpha issu d'une famille riche, qui le suit jusqu'à son travail et l'a même demandé en mariage. Malgré ses nombreux refus, Kazuki se retrouve quand même charmé par les avances de M. Takamiya et sent la tension sexuelle monter en lui comme jamais auparavant... ? Une histoire d'amour fulgurante qui n'a failli jamais voir le jour entre un riche héritier alpha ultra canon et un travailleur acharné oméga issu d'une famille pauvre.

Par Shinonome Noyoco
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Shinonome Noyoco

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Ne me mordez pas mr l'Alpha

Shinonome Noyoco

Paru le 11/09/2026

176 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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