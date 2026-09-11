Ne me mordez pas mr l'Alpha

Kazuki est un oméga en master d'ingénierie, cumulant les jobs alimentaires pour aider sa mère à subvenir aux besoins financiers de sa famille. Mais à son grand regret, Kazuki a attiré l'attention de M. Takamiya, un alpha issu d'une famille riche, qui le suit jusqu'à son travail et l'a même demandé en mariage. Malgré ses nombreux refus, Kazuki se retrouve quand même charmé par les avances de M. Takamiya et sent la tension sexuelle monter en lui comme jamais auparavant... ? Une histoire d'amour fulgurante qui n'a failli jamais voir le jour entre un riche héritier alpha ultra canon et un travailleur acharné oméga issu d'une famille pauvre.