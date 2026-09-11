Chiote à l’esprit

Anéantir l'esprit et rendre au corps sa gloire suante : tel est le programme de cet attentat littéraire lancé en 1947, comme une dé? agration contre la tyrannie abstraite qui fait du premier un maître et du second un rebut. Il s'agit de faire table rase, d'en ? nir avec cette escroquerie immonde, usée pour mieux commettre les crimes et dénaturer l'existence. Le corps ne procède pas de l'esprit mais l'inverse, et plus l'esprit en ? e, plus la vie se retire et la matière se corrompt. Une cingle profane qui vient tourner en dérision la vieille ? gure paternelle et divine de l'esprit - et qu'en ? n, ensemble, nous puissions lui hurler : chiote.