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Les Pastels d'Aurelie Nemours

Serge Lemoine, Cécile Godefroy

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Figure majeure de l'abstraction géométrique Aurelie Nemours (1910-2005) est une artiste prolifique, renommée pour son langage radical. Après des études à l'Ecole du Louvre, puis à l'Académie d'André Lhote, elle expose pour la première fois au Salon d'Automne en 1944 et fréquente l'atelier de Fernand Léger de 1948 à 1951. Très active dans la vie artistique de son époque, elle adhère en 1957 au Groupe Espace, puis au Groupe Mesure en 1960. Heinz Teufel lui organise sa première exposition rétrospective en 1980, à Cologne en Allemagne. Ce livre est consacré à ses pastels, et notamment à la série des 50 oeuvres grand format qu'elle destine à cette technique de 1953 à 1959, Les Demeures. Si l'usage du pastel est un peu surprenant pour une artiste connue pour ses choix artistiques affirmés, c'est pour elle une source d'inspiration importante, qui lui permet d'expérimenter sur les courbes, les obliques, la disposition aléatoire des couleurs. Ses pastels sont régulièrement exposés, par exemple en 2001 au musée de Grenoble, "Pastels, Gouaches, Collages" ou plus récemment au Centre Pompidou en 2021 lors de l'exposition "Elles font l'abstraction" . L'ouvrage est conçu par la graphiste Irma Boom, lauréate du Prix Aurelie Nemours en 2023.

Par Serge Lemoine, Cécile Godefroy
Chez Norma

|

Auteur

Serge Lemoine, Cécile Godefroy

Editeur

Norma

Genre

Arts et spectacles dès 6 ans

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Les Pastels d'Aurelie Nemours

Serge Lemoine, Cécile Godefroy

Paru le 16/10/2026

288 pages

Norma

55,00 €

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