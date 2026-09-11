Entre les attentes des électeurs du Rassemblement national et les votes du parti d'extrême droite à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, il y a un fossé. Un gouffre, même. Pendant deux ans, on a sillonné le pays : de Méricourt (Pas-de-Calais) à Donges (Loire-Atlantique), en passant par Ménil-la-Horgne (Meuse), Barcarès (Pyrénées-Orientales)... On a posé la question aux gens, aux électeurs et électrices RN, à des sociologues, historiens, économistes : quelles sont les raisons de la colère ? Ras-le-bol social, démocratique ? Motivations racistes, revanche scolaire ? Quels ressorts jouent dans leurs votes ? Atomisation du travail, des lieux de sociabilité, abandons et trahisons de la gauche, montée de CNews, du discours contre les "assistés" ? Les causes s'entremêlent. Mais une chose est sûre : à l'opposée des priorités entendues derrière chaque porte, dans chaque bistrot, chaque asso, le RN et son vernis social avancent masqués. Dans l'ombre, Jordan Bardella et Marine Le Pen rassurent le capital, promettent de lui dérouler le tapis rouge. Devant la perspective désormais tangible de l'arrivée de l'extrême droite à l'Elysée, ce livre a un objectif, celui de rappeler qui et quoi le RN défend réellement : ses amis milliardaires et leurs intérêts - pas ceux du peuple. Le RN ? L'arnaque sociale du siècle.