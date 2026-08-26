Albane et Will

Albane Cometti, ancienne capitaine de l'équipe nationale de gymnastique, a vu tous ses rêves s'effondrer il y a un an. Cet été, au lieu de participer aux championnats du monde, elle est contrainte de passer des vacances en famille, dans une résidence hôtelière du Sud de la France. Mais entre son père qui ne lui a pas pardonné ses erreurs, sa grand-mère acariâtre et sa petite soeur qui excelle là où elle-même a échoué, Albane suffoque. Jusqu'à ce que sa rencontre avec Will, un trapéziste plein d'ambition, vienne changer la donne, et lui offrir la seconde chance qu'elle ne pensait pas mériter.