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#Bande dessinée jeunesse

Albane et Will

Lucile Jones

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Albane Cometti, ancienne capitaine de l'équipe nationale de gymnastique, a vu tous ses rêves s'effondrer il y a un an. Cet été, au lieu de participer aux championnats du monde, elle est contrainte de passer des vacances en famille, dans une résidence hôtelière du Sud de la France. Mais entre son père qui ne lui a pas pardonné ses erreurs, sa grand-mère acariâtre et sa petite soeur qui excelle là où elle-même a échoué, Albane suffoque. Jusqu'à ce que sa rencontre avec Will, un trapéziste plein d'ambition, vienne changer la donne, et lui offrir la seconde chance qu'elle ne pensait pas mériter.

Par Lucile Jones
Chez Hachette

|

Auteur

Lucile Jones

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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Albane et Will

Lucile Jones

Paru le 26/08/2026

384 pages

Hachette

18,00 €

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Scannez le code barre 9782017343912
9782017343912
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