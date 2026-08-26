La magie dans l'Egypte ancienne

Ce livre propose une plongée au coeur de la magie égyptienne, indissociable de la vision du monde des anciens Egyptiens, où dieux, hommes et forces invisibles cohabitent en permanence. Loin d'être marginale, la magie structure l'ordre cosmique, le pouvoir politique, la vie quotidienne et la relation à la mort. Ce monde oublié va reprendre souffle sous vos yeux, et vous ne regarderez plus jamais les mystères de l'Egypte ancienne de la même façon.