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La magie dans l'Egypte ancienne

Sophie Griselle, Virginie Thorel

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Ce livre propose une plongée au coeur de la magie égyptienne, indissociable de la vision du monde des anciens Egyptiens, où dieux, hommes et forces invisibles cohabitent en permanence. Loin d'être marginale, la magie structure l'ordre cosmique, le pouvoir politique, la vie quotidienne et la relation à la mort. Ce monde oublié va reprendre souffle sous vos yeux, et vous ne regarderez plus jamais les mystères de l'Egypte ancienne de la même façon.

Par Sophie Griselle, Virginie Thorel
Chez Hachette

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Auteur

Sophie Griselle, Virginie Thorel

Editeur

Hachette

Genre

Magie

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La magie dans l'Egypte ancienne

Sophie Griselle, Virginie Thorel

Paru le 10/09/2026

160 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017342564
9782017342564
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