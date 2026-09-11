Noël scandinave à broder au point de croix

La neige recouvre doucement les paysages nordiques, tandis que la lumière des bougies réchauffe les longues soirées d'hiver. Au coeur des maisons scandinaves, Noël se prépare dans une atmosphère empreinte de douceur, de simplicité et de convivialité. Découvrez vingt créations inspirées du Grand Nord, où lutins malicieux, rennes élégants, sapins décorés et étoiles scintillantes célèbrent la magie des fêtes et des traditions nordiques. Voyagez en Scandinavie, un point de croix à la fois ! De son trait délicat, Véronique Enginger capture toute la féérie de Noël. Illustratrice de talent, elle propose des grilles pleines de tendresse et recrée jour après jour tout le charme et la magie de cette fête.