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Noël scandinave à broder au point de croix

Véronique Enginger

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La neige recouvre doucement les paysages nordiques, tandis que la lumière des bougies réchauffe les longues soirées d'hiver. Au coeur des maisons scandinaves, Noël se prépare dans une atmosphère empreinte de douceur, de simplicité et de convivialité. Découvrez vingt créations inspirées du Grand Nord, où lutins malicieux, rennes élégants, sapins décorés et étoiles scintillantes célèbrent la magie des fêtes et des traditions nordiques. Voyagez en Scandinavie, un point de croix à la fois ! De son trait délicat, Véronique Enginger capture toute la féérie de Noël. Illustratrice de talent, elle propose des grilles pleines de tendresse et recrée jour après jour tout le charme et la magie de cette fête.

Par Véronique Enginger
Chez Mango Editions

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Auteur

Véronique Enginger

Editeur

Mango Editions

Genre

Broderie, point de croix

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Noël scandinave à broder au point de croix

Véronique Enginger

Paru le 11/09/2026

80 pages

Mango Editions

23,00 €

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Scannez le code barre 9782317037597
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