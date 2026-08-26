20 cartes étapes de la première année de bébé

20 cartes étapes 2 planches de stickers 1 boîte souvenir La première année de bébé est riche en transformations et en émotions : premier doudou, premier bain, premier sourire, premier jeu, premiers pas... Avec ces cartes étapes poétiques, illustrées et racontées par Cécile Huang, créez chaque mois vos photographies souvenirs. Petit à petit, bébé s'intéressera aux formes géométriques simples et aux couleurs. Des histoires courtes accompagnent chacune des cartes pour ouvrir son imaginaire. Vers 3 ans, l'enfant apprendra à reconnaître les chiffres et à compter le nombre d'éléments sur chaque carte. Une boîte cadeau idéale pour les futurs parents