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20 cartes étapes de la première année de bébé

Cécile Huang

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20 cartes étapes 2 planches de stickers 1 boîte souvenir La première année de bébé est riche en transformations et en émotions : premier doudou, premier bain, premier sourire, premier jeu, premiers pas... Avec ces cartes étapes poétiques, illustrées et racontées par Cécile Huang, créez chaque mois vos photographies souvenirs. Petit à petit, bébé s'intéressera aux formes géométriques simples et aux couleurs. Des histoires courtes accompagnent chacune des cartes pour ouvrir son imaginaire. Vers 3 ans, l'enfant apprendra à reconnaître les chiffres et à compter le nombre d'éléments sur chaque carte. Une boîte cadeau idéale pour les futurs parents

Par Cécile Huang
Chez Hachette

|

Auteur

Cécile Huang

Editeur

Hachette

Genre

Albums photo ou naissance

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20 cartes étapes de la première année de bébé

Cécile Huang

Paru le 26/08/2026

20 pages

Hachette

12,00 €

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Scannez le code barre 9782017253693
9782017253693
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