Montaigne et ses dogmes

Encore un Montaigne. Un Montaigne parmi beaucoup d'autres, mais qui est peut-être enfin le nôtre. A l'ère du vide idéologique et des déconstructions permanentes, notre époque cherche désespérément des repères. Loin de l'image d'un sceptique flottant et indécis, cet essai révèle un visage méconnu du philosophe : un homme doté de convictions fermes, de "dogmes" personnels nés de l'expérience et passés au crible du doute. Ces vérités intimes ne forment ni un catéchisme rigide ni un tissu de préjugés. Ce sont des balises intérieures, façonnées au fil des ans, capables de soutenir l'examen le plus prolongé. Elles guident nos pas sans jamais entraver notre liberté. Montaigne propose ses certitudes au lecteur sans jamais les lui imposer. Il incarne cette maîtrise précaire et sans cesse changeante, une aisance singulière qui surgit du contrôle sans contrainte. En choisissant d'aller droit au mouvement naturel de ces idées majeures, Alberto Frigo fait jaillir la modernité radicale des Essais et leur sage leçon : forger nos propres repères, reconquérir notre indépendance d'esprit et dessiner le chemin de nos pas à venir. En toute liberté