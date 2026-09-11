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#Roman jeunesse

Magical Girls

Mathilde Paris

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Une aventure magique où les filles prennent le pouvoir ! On se présente : nous, c'est Ysaé, Odélia, Nova et Kimi. Collégiennes ordinaires et amies pour la vie, mais pas que... Nous sommes aussi les Magical Girls, des guerrières magiques qui, aidées de leurs adorables animaux gardiens, doivent protéger la Terre ! L'Académie accueille un tournoi de Kick Bowling, mais quelque chose cloche ! Une odeur bizarre à la cantine, une ombre qui rampe dans les couloirs de l'école, des élèves aux regards vides... Même Taro, le copain d'Odélia, semble se comporter comme... un zombie ! C'est sûr, l'impitoyable Dévile est de retour !

Par Mathilde Paris
Chez Fleurus

|

Auteur

Mathilde Paris

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Magical Girls

Mathilde Paris

Paru le 11/09/2026

96 pages

Fleurus

12,95 €

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Scannez le code barre 9782215200307
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