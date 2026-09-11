Riches ensemble !

Non, la France n'est pas au bord de la faillite. Non, les dépenses sociales ne dérapent pas. La récit qui oppose le "courage" de l'austérité au " déni " des réalités budgétaires est mensonger. Anne-Laure Delatte démonte, données et travaux de recherche à l'appui, les idées préconçues qui minent le débat public. En confrontant le modèle français aux autres pays européens, cet essai incisif montre que la gabegie n'est pas toujours là où on la dénonce, que certains services publics restent remarquablement efficaces, et que d'autres sont au contraire abandonnés. Ce livre propose aussi des solutions. Identifier ce que nous avons intérêt à financer ensemble, faire reculer le privé là où il capte les ressources sans mieux protéger les citoyens, évaluer sérieusement la dépense publique, et aller chercher les recettes là où elles existent. L'alternative des années qui viennent est simple : face à la crise écologique et aux risques géopolitiques, mutualiser pour vivre mieux, ou laisser la plupart d'entre nous s'appauvrir seuls.