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Entre la reine et moi Tome 5

Ema Toyama

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Alors que la fête bat son plein au palais après la fin de la guerre, voilà que la véritable Shries fait irruption dans la salle du trône ! Brad n'a d'autre choix que d'avouer toute la vérité à ses sujets. Tout d'abord décontenancés, ses frères décident finalement de leur jurer fidélité, à sa soeur et à lui, resserrant ainsi leurs liens. Mais dans l'ombre, des individus continuent à comploter et ne vont pas tarder à plonger le palais dans le chaos... Pour protéger ceux qui lui sont chers et espérer vivre son amour avec Brad, Liz va devoir agir une fois de plus. C'est l'heure pour cette romantasy de se conclure en beauté !

Par Ema Toyama
Chez Pika Edition

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Auteur

Ema Toyama

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

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Entre la reine et moi Tome 5

Ema Toyama trad. Oriale Faulhaber

Paru le 26/08/2026

160 pages

Pika Edition

7,20 €

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