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#Roman francophone

Nous ne sommes rien, soyons toutes !

Ludivine Bantigny

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Un parcours original et engagé dans les luttes féminines et féministes. Un ruban de femmes traverse ce livre : combattantes, insolentes, frondeuses, inventives, elles refusent les injustices de leur temps et ouvrent des chemins émancipateurs. Ouvrières, institutrices, domestiques, esclaves affranchies, journalistes, artistes, elles font de leur corps, de leurs gestes et de leurs paroles la matière même de la lutte. D'Olympe de Gouges à Solitude, de Flora Tristan à Louise Michel, de Leïla Sebbar à Delphine Seyrig, Ludivine Bantigny suit les filiations, les transmissions et les élans collectifs qui relient ces existences. Et, dans les archives foisonnantes, elle retrouve celles dont les noms ont été oubliés. Une histoire vivante d'engagements féministes, attentive à leurs stratégies, à leur intelligence politique et aux mondes nouveaux qu'elles n'ont cessé d'inventer. "Ludivine Bantigny propose, à l'appui d'une riche recherche documentaire, une histoire incarnée des luttes féminines et féministes pour l'émancipation". L'Humanité Ludivine Bantigny est historienne. Elle travaille sur l'histoire des mouvements sociaux, des insurrections et des révolutions. Elle a notamment publié La France à l'heure du monde (2019) et 1968, de grands soirs en petits matins (2020), disponibles chez Points.

Par Ludivine Bantigny
Chez Points

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Auteur

Ludivine Bantigny

Editeur

Points

Genre

sociologie du genre

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Nous ne sommes rien, soyons toutes !

Ludivine Bantigny

Paru le 11/09/2026

448 pages

Points

10,20 €

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Scannez le code barre 9791041428380
9791041428380
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