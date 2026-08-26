Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

Hercule

Eliott Kalan, Elliott Kalan, Georges Kambadais

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le champion de l'Olympe est de retour ! Les dieux grecs ne comprennent pas vraiment pourquoi Hercule a choisi une vie de mortel plutôt que de les rejoindre sur le mont Olympe, mais comme il a prouvé sa valeur de héros à maintes reprises, ils sont ravis de faire appel à lui pour les missions nécessitant une intervention sur Terre. Alors, quand Aphrodite exauce le voeu d'un artiste en donnant vie à sa sculpture, Hercule est appelé à la rescousse car l'oeuvre d'art, désormais consciente, se révèle bien plus vivante que prévu ! Mais après avoir découvert que la statue rebelle est simplement incomprise et un peu turbulente, Hercule retourne expliquer la situation à Aphrodite mais trouve son temple vide et abandonné... L'équipe immortelle composée du scénariste primé aux Emmy Awards, Elliott Kalan (The Daily Show), et du dessinateur George Kambadais (Gargoyles) insuffle une énergie nouvelle et hilarante à ces légendes antiques dans cette histoire inédite qui ouvre la collection Disney Héros.

Par Eliott Kalan, Elliott Kalan, Georges Kambadais
Chez Panini France

|

Auteur

Eliott Kalan, Elliott Kalan, Georges Kambadais

Editeur

Panini France

Genre

Comics divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hercule par Eliott Kalan, Elliott Kalan, Georges Kambadais

Commenter ce livre

 

Hercule

Eliott Kalan, Elliott Kalan, Georges Kambadais

Paru le 26/08/2026

144 pages

Panini France

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039147750
9791039147750
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.