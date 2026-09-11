Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Etre soi

Emma Strack, Maria Frade

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre s'adresse aux collégiens de 10-14 ans, à un âge où l'on se questionne sur son identité, le regard des autres, l'appartenance à des groupes ou encore l'influence des réseaux sociaux. Avec une approche rassurante et positive, il montre que l'identité n'est pas figée ? : c'est un kaléidoscope en mouvement, loin des étiquettes ou des cases dans lesquelles on voudrait parfois enfermer les jeunes. Clair et structuré, l'ouvrage s'articule autour de quatre grands axes ? : comprendre ce qu'est l'identité, explorer la relation à son corps et à ses pensées, interagir avec les autres, et enfin découvrir des outils concrets pour renforcer son estime de soi, mieux gérer le regard d'autrui et des réseaux sociaux, reconnaître ses émotions, valoriser ses forces et savoir demander de l'aide. Ce livre propose des outils concrets : pistes pour travailler l'estime de soi, gérer le regard des autres et des réseaux, reconnaître ses émotions, identifier ses forces et savoir demander de l'aide. Un support précieux pour les adultes (parents, enseignant·es, professionnel·les) pour engager le dialogue avec les jeunes sur qui ils sont et qui ils deviennent.

Par Emma Strack, Maria Frade
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Emma Strack, Maria Frade

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Santé, psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Etre soi par Emma Strack, Maria Frade

Commenter ce livre

 

Etre soi

Emma Strack, Maria Frade

Paru le 11/09/2026

128 pages

Editions de la Martinière

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040125662
9791040125662
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.