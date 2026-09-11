Ce livre s'adresse aux collégiens de 10-14 ans, à un âge où l'on se questionne sur son identité, le regard des autres, l'appartenance à des groupes ou encore l'influence des réseaux sociaux. Avec une approche rassurante et positive, il montre que l'identité n'est pas figée ? : c'est un kaléidoscope en mouvement, loin des étiquettes ou des cases dans lesquelles on voudrait parfois enfermer les jeunes. Clair et structuré, l'ouvrage s'articule autour de quatre grands axes ? : comprendre ce qu'est l'identité, explorer la relation à son corps et à ses pensées, interagir avec les autres, et enfin découvrir des outils concrets pour renforcer son estime de soi, mieux gérer le regard d'autrui et des réseaux sociaux, reconnaître ses émotions, valoriser ses forces et savoir demander de l'aide. Ce livre propose des outils concrets : pistes pour travailler l'estime de soi, gérer le regard des autres et des réseaux, reconnaître ses émotions, identifier ses forces et savoir demander de l'aide. Un support précieux pour les adultes (parents, enseignant·es, professionnel·les) pour engager le dialogue avec les jeunes sur qui ils sont et qui ils deviennent.