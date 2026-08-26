Le champion de l'Olympe est de retour ! Les dieux grecs ne comprennent pas vraiment pourquoi Hercule a choisi une vie de mortel plutôt que de les rejoindre sur le mont Olympe, mais comme il a prouvé sa valeur de héros à maintes reprises, ils sont ravis de faire appel à lui pour les missions nécessitant une intervention sur Terre. Alors, quand Aphrodite exauce le voeu d'un artiste en donnant vie à sa sculpture, Hercule est appelé à la rescousse car l'oeuvre d'art, désormais consciente, se révèle bien plus vivante que prévu ! Mais après avoir découvert que la statue rebelle est simplement incomprise et un peu turbulente, Hercule retourne expliquer la situation à Aphrodite mais trouve son temple vide et abandonné... L'équipe immortelle composée du scénariste primé aux Emmy Awards, Elliott Kalan (The Daily Show), et du dessinateur George Kambadais (Gargoyles) insuffle une énergie nouvelle et hilarante à ces légendes antiques dans cette histoire inédite qui ouvre la collection Disney Héros.