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#Comics

Huck Tome 1

Mark Millar, Rafael Albuquerque

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Dans une paisible ville côtière, Huck, pompiste, utilise secrètement ses dons particuliers pour accomplir chaque jour une bonne action. Mais lorsque son histoire est révélée au grand jour, un véritable raz-de-marée médiatique éclate, le propulsant sous les feux des projecteurs. Alors que des bribes de son passé refont surface, Huck commence à douter de la véritable nature de ceux qu'il considère comme des amis... Réédition du premier récit Huck par Mark Millar (Civil War) et Rafael Albuquerque (American Vampire) près de dix ans après sa première édition.

Par Mark Millar, Rafael Albuquerque
Chez Panini France

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Auteur

Mark Millar, Rafael Albuquerque

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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Huck Tome 1

Mark Millar, Rafael Albuquerque

Paru le 26/08/2026

160 pages

Panini France

20,99 €

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Scannez le code barre 9791039147736
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