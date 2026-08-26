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#Comics

Big Bad World

Mark Millar, Rafael Albuquerque

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C'est le retour d'Huck, un autiste doté de dons extraordinaires, qui souhaite simplement accomplir une bonne action chaque jour et contribuer, à sa mesure, à rendre le monde meilleur. Il découvre qu'il existe d'autres personnes comme lui à travers le monde, mais qu'elles sont en danger et se cachent des autorités qui veulent exploiter leurs pouvoirs... Mark Millar (Prodigy, Ultimates) et Rafael Albuquerque (American Vampire, Detective Comics) reviennent sur Huck (après son apparition dans Big Game). C'est encore une fois un récit plein de coeur dans la droite lignée des héros positifs comme Superman.

Par Mark Millar, Rafael Albuquerque
Chez Panini France

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Auteur

Mark Millar, Rafael Albuquerque

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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Big Bad World

Mark Millar, Rafael Albuquerque

Paru le 26/08/2026

144 pages

Panini France

22,00 €

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