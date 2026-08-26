Big Bad World

C'est le retour d'Huck, un autiste doté de dons extraordinaires, qui souhaite simplement accomplir une bonne action chaque jour et contribuer, à sa mesure, à rendre le monde meilleur. Il découvre qu'il existe d'autres personnes comme lui à travers le monde, mais qu'elles sont en danger et se cachent des autorités qui veulent exploiter leurs pouvoirs... Mark Millar (Prodigy, Ultimates) et Rafael Albuquerque (American Vampire, Detective Comics) reviennent sur Huck (après son apparition dans Big Game). C'est encore une fois un récit plein de coeur dans la droite lignée des héros positifs comme Superman.