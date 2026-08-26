Elle ne sait pas lancer de sorts. Elle devra pourtant sauver le monde. Dans un royaume dominé par la magie, le héros légendaire est mort et l'espoir vacille. Tous les regards se tournent pourtant vers Harlow Daygon : voleuse, ancienne élève de l'Académie de Neverthorn et véritable catastrophe ambulante. A presque trente ans, elle est incapable de tracer une rune sans provoquer un désastre. Alors, pourquoi la désigner pour reprendre le flambeau ? Contre son gré, Harlow est ramenée à Neverthorn avec sept autres anciens élèves afin de s'entraîner et affronter le vilain qui menace leur monde. Mais rien n'est simple : un professeur aussi séduisant qu'impitoyable doute de ses capacités, tandis qu'une ancienne rivale devenue enseignante lui voue une rancune tenace. Et plus elle progresse, plus un secret enfoui dans son passé menace d'éclater. Harlow est-elle vraiment l'héroïne tant attendue... ou la pire erreur du royaume ? Découvrez le premier tome de la série Sortilèges et malédictions, où celle qui doute le plus d'elle-même pourrait bien se révéler la dernière personne à sous-estimer. #FamilleChoisie #Elue #IdentitéSecrète #SecondeChance