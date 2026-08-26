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#Imaginaire

La porte cachée

Aurore Kopec

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Son coeur magique menaçant de s'éteindre, Edwin n'a plus le choix. Il doit pardonner à ceux qui l'ont blessé s'il ne veut pas voir sa magie disparaître. Affecté par le feu de la Magicienne, Kellan peine à se remettre de ses brûlures et lutte contre son incapacité à protéger ceux qu'il aime. De son côté, Edwin lui cache à quel point son état se dégrade, au point de risquer sa vie. Les non-dits s'accumulent entre eux, fragilisant leur couple. Pour avoir une chance de réparer son coeur, Edwin doit reprendre contact avec sa famille et faire la paix avec son passé. Et localiser un passage interdimensionnel disparu pourrait bien l'y aider... si ce n'est qu'il doit travailler pour des feys. Déchiré entre la promesse faite à son défunt compagnon et son avenir, Edwin doit prendre une décision irréversible. Apprendre à pardonner pourrait être bien plus difficile que de retrouver une porte menant à Faërie. #MM #Magie #Métamorphes #Feys #SecretsDeFamille #Pardon

Par Aurore Kopec
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Aurore Kopec

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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La porte cachée

Aurore Kopec

Paru le 26/08/2026

MXM Bookmark

16,99 €

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