La philo pour tous

Un livre incontournable avec toutes les notions de philosophie abordées en Terminale, mais qui peut être lu de 10 à 110 ans ! La philosophie, c'est pour tous... A travers trente-deux questions d'adolescents posées à l'auteur, philosophe, c'est tout le programme de Terminale qui est abordé- et toutes les questions existentielles propres à la philosophie. Des thématiques sur la vie, l'amour, la mort, ... qui intéressent, au fond, tout le monde... . et pour les Terminale, c'est un gros enjeu ! Pourquoi les hommes font-ils la guerre ? Qu'est-ce que la vérité ? Mon corps, est-ce moi ? La mort est-elle la fin de tout ? Peut-on vivre seul ? Pourquoi a-t-on besoin d'amour ? Qu'est-ce que la vérité ? La science peut-elle tout expliquer ? L'argent fait-il le bonheur ? ... Dialogues, citations et explication se mêlent pour une immersion très accessible dans la méthode philosophique, idéale pour préparer la philo au bac et emmagasiner les bonnes références à citer le jour de l'épreuve.