Les pépins de Petite Pomme

- Chapitres courts et indépendants, parfaits pour une lecture quotidienne - Des histoires proches du vécu des enfants et de leurs questionnements - Une lecture ludique et pédagogique qui transmet des valeurs fortes - Un temps de réflexion biblique à la fin de chaque chapitre - Création francophone : autrice et illustratrice disponibles pour des ateliers en librairie - Accessible aussi aux familles en recherche spirituelle - Un outil simple, incarné et actuel pour parler de la foi Dans cette collection, les enfants découvrent des histoires pleines d'humour et d'imagination qui abordent à leur niveau les grandes questions de la vie : les émotions, la gratitude, l'amitié, les conflits à l'école, la comparaison, la vieillesse, mais aussi le sens de Noël (Tome 1) ou de Pâques. De belles illustrations accompagnent chaque récit, renforçant l'immersion et l'attachement des jeunes lecteurs. Ecrite par une psychologue engagée depuis plus de 35 ans auprès des enfants, cette création francophone relie avec finesse le quotidien des enfants, leurs émotions et les récits bibliques, offrant des histoires à la fois accessibles et porteuses de sens. Véritable pont entre la vie des enfants et la Bible, cette collection est un outil précieux pour nourrir le dialogue en famille et répond au besoin souvent exprimé par les parents : "Comment parler de la foi et des grandes questions de la vie avec mon enfant ? "