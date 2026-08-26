Un barrage contre le Pacifique

Indochine, années 1920. Ruinée après l'acquisition d'un terrain incultivable, la mère de Suzanne et Joseph érige en vain des barrages contre l'océan, qui noie ses récoltes. Alors qu'elle sombre dans la folie, les adolescents, livrés à eux-mêmes, font l'apprentissage de la vie. A travers ce roman d'inspiration autobiographique, Marguerite Duras dénonce, dans une écrite âpre et sans détour, l'injustice du système colonial. - Le texte intégral de l'oeuvre accompagné de notes de bas de page - Huit fiches pour faire le tour de l'oeuvre 1. Marguerite Duras en 17 dates 2. L'oeuvre dans son contexte 3. La structure de l'oeuvre 4. Les grands thèmes de l'oeuvre 5. Les personnages du roman 6. Un roman autobiographique ? 7. Un barrage : une écriture singulière 8. Citations - Pour préparer l'oral du Bac Des lectures analytiques au fil de l'oeuvre - Pour préparer l'écrit du Bac Un sujet complet - Deux groupements de textes 1. La rencontre amoureuse 2. La figure de la mère Tout pour réussir le Bac.