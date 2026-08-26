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#Roman francophone

Un barrage contre le Pacifique

Marguerite Duras

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Indochine, années 1920. Ruinée après l'acquisition d'un terrain incultivable, la mère de Suzanne et Joseph érige en vain des barrages contre l'océan, qui noie ses récoltes. Alors qu'elle sombre dans la folie, les adolescents, livrés à eux-mêmes, font l'apprentissage de la vie. A travers ce roman d'inspiration autobiographique, Marguerite Duras dénonce, dans une écrite âpre et sans détour, l'injustice du système colonial. - Le texte intégral de l'oeuvre accompagné de notes de bas de page - Huit fiches pour faire le tour de l'oeuvre 1. Marguerite Duras en 17 dates 2. L'oeuvre dans son contexte 3. La structure de l'oeuvre 4. Les grands thèmes de l'oeuvre 5. Les personnages du roman 6. Un roman autobiographique ? 7. Un barrage : une écriture singulière 8. Citations - Pour préparer l'oral du Bac Des lectures analytiques au fil de l'oeuvre - Pour préparer l'écrit du Bac Un sujet complet - Deux groupements de textes 1. La rencontre amoureuse 2. La figure de la mère Tout pour réussir le Bac.

Par Marguerite Duras
Chez Belin

|

Auteur

Marguerite Duras

Editeur

Belin

Genre

Lycée

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Un barrage contre le Pacifique

Marguerite Duras

Paru le 26/08/2026

352 pages

Belin

6,60 €

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Scannez le code barre 9791035847319
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