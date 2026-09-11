Shiboyugi - Playing death games to put food on the table

Yûki se réveille dans un étrange manoir, vêtue d'un uniforme de soubrette. Après s'être aventurée dans la salle à manger, elle rencontre cinq autres filles, chacune portant exactement la même tenue. Rapidement, les filles apprennent que le manoir regorge d'armes mortelles et de pièges redoutables, et qu'elles ne peuvent s'échapper qu'en jouant à des jeux plus horribles les uns que les autres. Seule Yûki ne perd pas son sang-froid. Et pour cause ? : c'est une habituée des death games. En vérité, elle est une joueuse professionnelle...