Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Shiboyugi - Playing death games to put food on the table

Ukai Yushi, Banzaikotobukidaienkai

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Yûki se réveille dans un étrange manoir, vêtue d'un uniforme de soubrette. Après s'être aventurée dans la salle à manger, elle rencontre cinq autres filles, chacune portant exactement la même tenue. Rapidement, les filles apprennent que le manoir regorge d'armes mortelles et de pièges redoutables, et qu'elles ne peuvent s'échapper qu'en jouant à des jeux plus horribles les uns que les autres. Seule Yûki ne perd pas son sang-froid. Et pour cause ? : c'est une habituée des death games. En vérité, elle est une joueuse professionnelle...

Par Ukai Yushi, Banzaikotobukidaienkai
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Ukai Yushi, Banzaikotobukidaienkai

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Shiboyugi - Playing death games to put food on the table par Ukai Yushi, Banzaikotobukidaienkai

Commenter ce livre

 

Shiboyugi - Playing death games to put food on the table

Ukai Yushi, Banzaikotobukidaienkai

Paru le 11/09/2026

180 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808703499
9782808703499
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.