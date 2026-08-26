Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

La Place

Annie Ernaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Annie Ernaux compose La Place après la disparition de son père. Au fil de ses souvenirs, elle retrace la vie de cet homme, ouvrier devenu cafetier, qui avait conquis sa "place" dans la société. Dans une écriture épurée et pudique, elle dévoile la douloureuse distance que ses études et son mariage ont installée entre elle et son père, et rend un vibrant hommage à ses parents. La Place a reçu le prix Renaudot en 1984. Tout pour comprendre l'oeuvre - Une présentation de l'oeuvre et du contexte - Le texte intégral annoté - Une analyse pas à pas du texte - 5 fiches de synthèse pour retenir l'essentiel - Un groupement de textes détaillé Tout pour s'entraîner aux épreuves du BAC - 2 sujets guidés ou entièrement rédigés - 2 fiches méthodes pour l'écrit et l'oral - Des mémos de grammaire. Comprenez l'oeuvre et ses enjeux.

Par Annie Ernaux
Chez Belin

|

Auteur

Annie Ernaux

Editeur

Belin

Genre

Lycée

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Place par Annie Ernaux

Commenter ce livre

 

La Place

Annie Ernaux

Paru le 26/08/2026

192 pages

Belin

5,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035845612
9791035845612
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.