Annie Ernaux compose La Place après la disparition de son père. Au fil de ses souvenirs, elle retrace la vie de cet homme, ouvrier devenu cafetier, qui avait conquis sa "place" dans la société. Dans une écriture épurée et pudique, elle dévoile la douloureuse distance que ses études et son mariage ont installée entre elle et son père, et rend un vibrant hommage à ses parents. La Place a reçu le prix Renaudot en 1984. Tout pour comprendre l'oeuvre - Une présentation de l'oeuvre et du contexte - Le texte intégral annoté - Une analyse pas à pas du texte - 5 fiches de synthèse pour retenir l'essentiel - Un groupement de textes détaillé Tout pour s'entraîner aux épreuves du BAC - 2 sujets guidés ou entièrement rédigés - 2 fiches méthodes pour l'écrit et l'oral - Des mémos de grammaire. Comprenez l'oeuvre et ses enjeux.