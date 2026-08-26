Règle n°1 : interdiction de séduire son épouse ! Riggs est millionnaire, insouciant et surtout, libre. Ses deux meilleurs amis sont mariés et heureux en ménage ? Grand bien leur fasse, ce n'est certainement pas pour lui. Il savoure la vie, brûle la chandelle par les deux bouts et rien ni personne ne pourra jamais le mettre en cage. Sauf peut-être Daphne "Duffy" Markham. L'ambitieuse jeune femme est très claire dans son chantage : il l'épouse, lui offrant ainsi la précieuse carte de séjour dont elle a besoin, et en échange, elle ne révèle pas au monde le secret qui pourrait bouleverser la vie de Riggs. Normalement, il devrait la détester, chercher une échappatoire, la ruiner au passage... mais le séducteur incorrigible se surprend a vouloir séduire son épouse et peut-être même, coucher deux fois de suite avec la même femme... Tropes : #mariagearrangé #proximitéforcée #slowburn Niveau d'intensité : 3/4 A propos de l'autrice L. J. Shen s'est imposée dès son tout premier roman comme une voix incontournable de la romance New Adult - un succès confirmé dès la parution de Vicious qui s'est immédiatement hissé en tête de tous les palmarès de vente. Elle vit en Californie du Nord avec son mari et leur petit garçon.