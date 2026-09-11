Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Le Club des flâneurs Tome 3

Mai Matsuda

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après avoir craqué dans les bras de Chokki-chan, Shun se sent honteux. Mais pour sa senpai, rien ne semble avoir changé... hormis qu'elle tient à s'excuser ? ! En effet, cet épisode lui a permis de réaliser qu'elle ne savait presque rien de Shun, un tort qu'elle est bien décidée à réparer. Une occasion en or d'en apprendre plus sur son disciple se présente lorsqu'il tombe malade ? : inquiète pour lui, elle tient à le raccompagner chez lui... et rencontre son frère et sa soeur ? !

Par Mai Matsuda
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Mai Matsuda

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Club des flâneurs Tome 3 par Mai Matsuda

Commenter ce livre

 

Le Club des flâneurs Tome 3

Mai Matsuda

Paru le 11/09/2026

160 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808702515
9782808702515
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.