Le Club des flâneurs Tome 3

Après avoir craqué dans les bras de Chokki-chan, Shun se sent honteux. Mais pour sa senpai, rien ne semble avoir changé... hormis qu'elle tient à s'excuser ? ! En effet, cet épisode lui a permis de réaliser qu'elle ne savait presque rien de Shun, un tort qu'elle est bien décidée à réparer. Une occasion en or d'en apprendre plus sur son disciple se présente lorsqu'il tombe malade ? : inquiète pour lui, elle tient à le raccompagner chez lui... et rencontre son frère et sa soeur ? !