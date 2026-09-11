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Youngtimers

Antoine Pascal

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Les youngtimers sont des voitures nouvellement rentrées dans la catégorie des voitures anciennes. Il s'agit des voitures sorties des usines dans les années 1980 environ, qui tendent à se faire rares et qui sont devenues ou deviendront très prochainement des collectors, dans la mesure où elles ont cessé d'être produites depuis longtemps. Ce livre présente et recense les voitures les plus célèbres, les plus prisées et les plus rares. Parmi les youngtimers les plus prisées, on trouvera des voitures telles que la Citroën AX Sport de 1987 ou la BX GTI 16 soupapes, qui fut produite jusqu'en 1993. Chez les Allemandes, ce sont les vieilles BMW qui retiennent l'attention des youngtimers, notamment les séries M, telles que la BMW M E30 qui a vu le jour en 1986. De même, les cabriolets Mercedes sont très prisés, avec les Porsche 911 et 924 (1975). Les Jaguar également font le bonheur de ces nouveaux collectionneurs avec des voitures comme la fameuse XJS de 1975, ou les rarissimes Talbot, telles que la Sunbeam Lotus de 1979 ou la Samba Rallye de 1983, par exemple. Les ouvrages d'Antoine Pascal sont toujours fidèles à eux-mêmes : très précis sur le fond, animés d'une belle maquette, riches en iconographie : les collectionneurs et tous les passionnés de voiture reconnaitront un ouvrage vivant, de référence et de qualité.

Par Antoine Pascal
Chez Ouest-France

|

Auteur

Antoine Pascal

Editeur

Ouest-France

Genre

Sports mécaniques

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Youngtimers

Antoine Pascal

Paru le 18/09/2026

240 pages

Ouest-France

26,00 €

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