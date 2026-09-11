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Louer Dieu avec Saint François

Bénédicte Delelis, Paula Zamudio

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Aujourd'hui encore François réchauffe les coeurs ! Voilà pourquoi nous te proposons, cher lecteur, d'apprendre, au fil des pages de ce livre, à prier avec lui. Avec François, réjouis-toi de la beauté du monde, chante la grandeur de Dieu qui, dans un morceau de pain, se fait si petit. Avec lui, apprends à aimer ceux qui t'entourent et remercie Dieu pour la merveille qu'ils sont. Avec ses mots, découvre que Dieu est ton Père, recueille-toi près de la crèche où Jésus repose. Chante enfin les prières que François nous a laissées comme des trésors ! Des prières écrites par Bénédicte Delelis.

Par Bénédicte Delelis, Paula Zamudio
Chez Mame

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Auteur

Bénédicte Delelis, Paula Zamudio

Editeur

Mame

Genre

Eveil de la foi

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Louer Dieu avec Saint François

Bénédicte Delelis, Paula Zamudio

Paru le 11/09/2026

48 pages

Mame

9,95 €

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Scannez le code barre 9782728938605
9782728938605
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