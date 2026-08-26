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#Roman francophone

Coquelicot

Fanny Vella

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Le corps d'Emilie ne cesse de la trahir. Pourquoi la fait-il reculer d'un pas dès qu'un garçon l'approche ? Pourquoi se ferme-t-il dès qu'elle essaie d'y insérer une protection périodique ? Pourquoi a-t-elle si mal lors des rapports sexuels ? Et ce rouge coquelicot qui lui monte aux joues dès qu'on s'adresse à elle. . Emilie en vient à haïr et craindre ce corps qui semble avoirUNE BD POIGNANTE, FEMINISTE ET ENGAGEE SUR LA VIE D'UNE JEUNE FILLE ET SON RAPPORT AU CORPS, DE LA PUBERTE A LA MATERNITE !

Par Fanny Vella
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Fanny Vella

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Réalistes, contemporains

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Coquelicot

Fanny Vella

Paru le 26/08/2026

Leduc.s éditions

19,90 €

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Scannez le code barre 9791028538446
9791028538446
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