Le corps d'Emilie ne cesse de la trahir. Pourquoi la fait-il reculer d'un pas dès qu'un garçon l'approche ? Pourquoi se ferme-t-il dès qu'elle essaie d'y insérer une protection périodique ? Pourquoi a-t-elle si mal lors des rapports sexuels ? Et ce rouge coquelicot qui lui monte aux joues dès qu'on s'adresse à elle. . Emilie en vient à haïr et craindre ce corps qui semble avoirUNE BD POIGNANTE, FEMINISTE ET ENGAGEE SUR LA VIE D'UNE JEUNE FILLE ET SON RAPPORT AU CORPS, DE LA PUBERTE A LA MATERNITE !