Promesse tenue

Rwanda, 1958. Lorsque David, 20 ans, débarque au pied des monts Virunga au Rwanda, tout l'oppresse : la chaleur, l'humidité, la forêt tropicale, les bêtes sauvages... Il a pourtant une promesse à tenir, faite à sa soeur jumelle Laura avant son décès : celle de réaliser à sa place le voyage dont elle rêvait depuis toujours. Or son expédition commence mal. C'est une jeune Rwandaise de 17 ans, Umutesi, et non pas un homme qui l'accueille à sa descente de l'avion. David découvre un logement spartiate et un environnement à première vue hostile : des braconniers arpentent les flancs des volcans où il a prévu de se rendre. Le danger rôde. Le chagrin de David est insondable. Et pourtant... Grâce à l'amitié d'Umutesi, la beauté de la nature sauvage et la lecture du Gipsy Book, un vieux livre oublié par un précédent voyageur, le jeune homme comprendra-t-il le formidable cadeau laissé par sa soeur ?