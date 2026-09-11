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#Bande dessinée jeunesse

Choisir

Charlotte Grossetête, James Weston Lewis

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Les destins de Jeanne, Pierre et Matthieu, pris dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale. 1940. Jeanne, à la fenêtre de l'appartement familial, assiste, impuissante, à l'entrée des Allemands dans la capitale. Son grand frère, Pierre, à des kilomètres de là, fuit la débâcle et cherche à gagner les côtes anglaises. Matthieu quant à lui s'apprête à passer les épreuves du baccalauréat à Rennes. Mais tout cela a-t-il encore un sens dans une France occupée ? Trois choix, trois itinéraires, un même désir de vivre leur jeunesse dans une France libre.

Par Charlotte Grossetête, James Weston Lewis
Chez Mame

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Auteur

Charlotte Grossetête, James Weston Lewis

Editeur

Mame

Genre

Romans, témoignages & Co

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Choisir

Charlotte Grossetête, James Weston Lewis

Paru le 11/09/2026

320 pages

Mame

17,90 €

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