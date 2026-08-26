Post Mortem

Aux côtés de Philippe Boxho, Pierre Alary plonge dans le quotidien fascinant et parfois insoutenable de la médecine légale. Pour accompagner le lecteur, il imagine un petit être malicieux, inspiré du concept de la coccinelle de Gotlib : une caricature de lui-même, visible uniquement par Philippe Boxho et bien sûr par le lecteur mais invisible pour tous les autres. Ce " double " miniature pose toutes les questions que l'on n'ose jamais formuler : comment vit-on avec la mort ? Qu'est-ce qu'un corps révèle vraiment ? Entre humour, précision scientifique, et philosophie la BD dévoile les coulisses d'un métier où chaque détail compte