Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Post Mortem

Pierre Alary, Philippe Boxho

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aux côtés de Philippe Boxho, Pierre Alary plonge dans le quotidien fascinant et parfois insoutenable de la médecine légale. Pour accompagner le lecteur, il imagine un petit être malicieux, inspiré du concept de la coccinelle de Gotlib : une caricature de lui-même, visible uniquement par Philippe Boxho et bien sûr par le lecteur mais invisible pour tous les autres. Ce " double " miniature pose toutes les questions que l'on n'ose jamais formuler : comment vit-on avec la mort ? Qu'est-ce qu'un corps révèle vraiment ? Entre humour, précision scientifique, et philosophie la BD dévoile les coulisses d'un métier où chaque détail compte

Par Pierre Alary, Philippe Boxho
Chez Kennes

|

Auteur

Pierre Alary, Philippe Boxho

Editeur

Kennes

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Post Mortem par Pierre Alary, Philippe Boxho

Commenter ce livre

 

Post Mortem

Pierre Alary, Philippe Boxho

Paru le 26/08/2026

110 pages

Kennes

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931300633
9782931300633
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.