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#Essais

La Liberté

Réjean Déziel, Suzanne Fiset

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La liberté est un concept. Chacun la conçoit selon ses désirs, ses croyances, ses limites et ses émotions. Nous ne pouvons demander que tous les hommes la vivent de la même manière. Cependant, pour prétendre que nous sommes libres, nous devons être en mesure d'exercer notre droit de pensée, de parole et d'action avec discernement, diplomatie, délicatesse et amour pour les autres. En nous entretenant de l'autonomie, de la liberté de paroles et d'action, ainsi que du libre arbitre, les auteurs nous proposent une véritable réflexion qui nous permet d'approfondir et de préciser notre perception et notre positionnement par rapport à la liberté. Ils complètent leur exposé en discutant des entraves à la liberté, dont la dépendance, les influences, la soumission et la jalousie. Présentant à la fois une réflexion constructive sur la liberté et des conseils pratiques pour mieux la comprendre et l'intégrer de façon responsable, La Liberté s'avère un livre d'actualité à notre ère où cette notion est plus souvent qu'autrement bafouée.

Par Réjean Déziel, Suzanne Fiset
Chez Dauphin blanc

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Auteur

Réjean Déziel, Suzanne Fiset

Editeur

Dauphin blanc

Genre

Réussite personnelle

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La Liberté

Réjean Déziel, Suzanne Fiset

Paru le 26/08/2026

178 pages

Dauphin blanc

14,00 €

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