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#Bande dessinée jeunesse

Le Guerrier Lion

Hannibal james R.

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La conclusion épique de la trilogie La Lux Académie. Les forces des Terres Libres sont sur le point de craquer. Si l'Assemblée ne change pas de cap rapidement, l'invasion des dragons deviendra inévitable. L'ordre des Eclaireurs a enfin une chance de pouvoir détruire Heleyor et mettre fin à la guerre. Ils doivent désormais révéler ce qu'ils savent et se mettre en action. Pour cela, ils doivent se mettre en quête de la dague rouge, entraîner les nouveaux soldats qui ont rejoint l'effort de guerre et protéger les portails secrets afin d'éviter que des créatures indésirables n'émergent au coeur de Keledev. Chaque nouvelle quête apporte son lot de danger et de risque. Le moindre faux pas pourrait coûter la vie des cadets, de leurs proches et de leur peuple. Mais ne rien faire voudrait dire accepter l'échec et la servitude. Nos héros sont-ils prêts à tout risquer pour suivre le Sauveur ?

Par Hannibal james R.
Chez Mame

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Auteur

Hannibal james R.

Editeur

Mame

Genre

Romans, témoignages & Co

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Le Guerrier Lion

Hannibal james R. trad. Blanche Hinterlang

Paru le 18/09/2026

492 pages

Mame

22,90 €

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