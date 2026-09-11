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#Essais

J'ai choisi le combat de la paix

Fouad Hassoun

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Après "J'ai pardonné", son témoignage qui a bouleversé des milliers de lecteurs, Fouad Hassoun revient avec un nouveau livre fondé sur son expérience intime : la paix ne lui a pas été donnée comme un héritage tranquille mais comme le fruit d'une quête, d'un combat, d'un chemin exigeant. Elle ne se réduit pas non plus à l'absence de guerre mais demande la justice, le pardon, et une véritable guérison intérieure et collective. Fort de sa conviction que chacun est appelé à devenir artisan de cette paix véritable qui ne se contente pas de réparer les murs mais qui soigne aussi les coeurs, Fouad Hassoun propose dans ce livre bien plus qu'un témoignage personnel : il ouvre des chemins aux lecteurs pour qu'ils puissent devenir des bâtisseurs patients d'une civilisation plus humaine. Une lecture indispensable pour nos temps si troublés.

Par Fouad Hassoun
Chez Mame

|

Auteur

Fouad Hassoun

Editeur

Mame

Genre

Témoins

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J'ai choisi le combat de la paix

Fouad Hassoun

Paru le 11/09/2026

208 pages

Mame

16,90 €

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Scannez le code barre 9782728935253
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