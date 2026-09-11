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Initiation à la géologie

Caroline Sanchez

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La géologie est une science de terrain qui permet de mieux comprendre les paysages et les roches qui nous entourent. Ce guide propose une initiation accessible grâce à une introduction claire et approfondie, des fiches détaillées et illustrées ainsi que des conseils pratiques d'observation. Il présente les notions essentielles - structure de la Terre, tectonique des plaques, formation des reliefs, cycle des roches, évolution climatique - pour comprendre l'origine des minéraux, des roches et des fossiles. Des grès aux calcaires, des basaltes aux marbres, du quartz à l'améthyste, sans oublier les ammonites ou les trilobites, chaque fiche décrit les principales caractéristiques et leur contexte de formation. Accessible à tous, cet ouvrage invite à découvrir les roches les plus courantes et donne les repères de base pour les reconnaître. - Un guide adapté aux débutants. - Principaux minéraux, roches et fossiles présentés en 58 fiches détaillées et illustrées. - 400 photographies, illustrations, schémas et cartes.

Par Caroline Sanchez
Chez Delachaux et Niestlé

|

Auteur

Caroline Sanchez

Editeur

Delachaux et Niestlé

Genre

Minéraux

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Initiation à la géologie

Caroline Sanchez

Paru le 18/09/2026

160 pages

Delachaux et Niestlé

17,90 €

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Scannez le code barre 9782603028605
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