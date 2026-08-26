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Prolégomènes à une étude scientifique de la mythologie

Karl Otfried Müller

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Karl Otfried Müller, très grand antiquisant du XIXe siècle, expose ici sa théorie du mythe de manière programmatique. Edités en Allemagne en 1825, ses Prolègomènes à une étude scientifique de la mythologie développent une théorie du symbole et du signe linguistique représentative d'un état de la question dans la première moitié du XIXe siècle. La lecture de ce livre permet de mieux comprendre l'arrière-plan théorique auquel réagit Ferdinand de Saussure, auteur du célèbre Cours de linguistique générale qui sert encore aujourd'hui de référence à quiconque cherche à penser le langage. Cet ouvrage souhaite donner accès aux lecteurs francophones à ce livre représentatif d'une pensée romantique à la fois du langage en général et du mythe en particulier. La traduction d'Etienne Barilier, non seulement parfaitement germanophone et helléniste, mais aussi philosophe et écrivain, valorise l'ouvrage d'un apparat critique nécessaire et d'un avant-propos éclairant.

Par Karl Otfried Müller
Chez Labor et Fides

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Auteur

Karl Otfried Müller

Editeur

Labor et Fides

Genre

Ouvrages généraux

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Prolégomènes à une étude scientifique de la mythologie

Karl Otfried Müller trad. Etienne Barillier

Paru le 10/09/2026

Labor et Fides

35,00 €

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