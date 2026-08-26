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#Roman francophone

L'eau et la flamme

AnneMarie Brear

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En 1870, dans un port de commerce d'Angleterre, Meg doit prendre soin de ses jeunes frères et soeurs et de sa mère malade. La jeune femme aspire à une vie bien différente, loin de la pauvreté. Cependant, elle s'est fait la promesse de ne jamais quitter sa famille et de les aider à survivre. De l'autre côté de la ville, Christian vient d'hériter de la fortune familiale. Mais il ne supporte plus l'avidité et la froideur de la "bonne" société. Riche, brillant, le jeune homme n'hésite pas à se mêler aux petites gens des quais, et c'est ainsi qu'il tombe sous le charme de Meg dont le courage l'impressionne. Mais comment pourraient-ils imaginer un seul instant être ensemble ? Dans un monde où tout les sépare, céder aux sentiments pourrait créer des drames qu'ils ne sont peut-être pas prêts à surmonter. Et qu'arriverait-il à la famille de Meg dont elle s'est jurée de s'occuper ?

Par AnneMarie Brear
Chez City Editions

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Auteur

AnneMarie Brear

Editeur

City Editions

Genre

XIXe siècle

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L'eau et la flamme

AnneMarie Brear trad. Lisa Boron

Paru le 26/08/2026

416 pages

City Editions

8,90 €

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Scannez le code barre 9782824624532
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