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Dans la bouche de Profitroll

Céline Fraipont, Bailly, Pierre Bailly

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Rapetissé lors de son passage dans un étrange chemin, Petit Poilu atterrit dans un garde-manger bien rempli. Installé sur une part de gâteau, il y rencontre Soussou, une gentille souris. Mais voici que Profitroll, l'enfant troll, saisit la part de gâteau et l'enfourne dans sa grande bouche de glouton ! Assis sur la langue de Profitroll, au coeur d'une bande de dents plus cariées et cassées les unes que les autres, Petit Poilu va tout faire pour sauver les pauvres petites dents de lait ! Un album sous le signe de l'aide et l'entraide !

Par Céline Fraipont, Bailly, Pierre Bailly
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Céline Fraipont, Bailly, Pierre Bailly

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

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Dans la bouche de Profitroll

Céline Fraipont, Bailly, Pierre Bailly

Paru le 11/09/2026

32 pages

Editions Dupuis

6,90 €

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