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Dunk Edition

Tadatoshi Fujimaki

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Résumé : C'est la rentrée au club de basket-ball du lycée Seirin et cette année, deux rookies se démarquent ? D'un côté, le volcanique Taiga Kagami, fraîchement revenu des Etats-Unis où il a fait ses armes sous les arceaux. De l'autre, le chétif et très effacé Tetsuya Kuroko dont on murmure qu'il aurait fait partie de l'équipe de basket du collège Teikô, la légendaire "Génération Miracle" ! Et si ces deux joueurs que tout oppose étaient amenés à se compléter à merveille sur le terrain ?

Par Tadatoshi Fujimaki
Chez Kazé Editions

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Auteur

Tadatoshi Fujimaki

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Dunk Edition

Tadatoshi Fujimaki trad. Julien Pouly

Paru le 26/08/2026

368 pages

Kazé Editions

11,98 €

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