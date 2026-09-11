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#Roman jeunesse

Dragomol

Simon Liberman

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Sacrée rentrée pour Matilda et sa copine Pola : leur collège a été transformé en une fantastique école de magie ! Mais... pas de chance : parce qu'elles portent des lunettes, nos héroïnes sont recalées dans la classe des "bigleux" , condamnées à la grammaire et aux dictées pendant que les autres volent à dos de griffon (elles n'ont même pas le droit de goûter le poulet à la crème des lutins)... C'est alors qu'un minuscule dragon perdu surgit dans leur vie : Dragomol ne sait pas cracher le feu, ne connaît rien à la magie, mais il est fou de chocolat et, surtout, il a besoin d'aide pour rejoindre les siens. Pour le sauver, Matilda et Pola vont devoir cambrioler le collège enchanté, et affronter ceux qui comptent bien transformer le monde magique en espèces sonnantes et trébuchantes. Simon Liberman signe, avec Dragomol, une épopée jeunesse débordante et joyeuse. Son trait expressif et fourmillant, qui rappelle les maîtres du récit jeunesse anglo-saxon (Quentin Blake, William Steig), met en scène un univers où la fantasy la plus échevelée côtoie les petites cruautés de cours de récré. Faites vos provisions de Chocoulax, n'oubliez pas vos chaussettes qui puent, et embarquez dans une aventure loufoque, haute en couleurs et engagée !

Par Simon Liberman
Chez Editions 2024

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Auteur

Simon Liberman

Editeur

Editions 2024

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Dragomol

Simon Liberman

Paru le 04/09/2026

132 pages

Editions 2024

21,90 €

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