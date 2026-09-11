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Mission Exfiltration

Pierre-Jean Lassalle

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2015 : Daesh a établi son règne de terreur sur une grande partie de la Syrie. La petite ville d'Afrimya est à la merci du cheikh Abou Bakr Al-Choukrane et de sa milice sanguinaire. A Paris, Isabelle et Maurice, deux coeurs vaillants que rien n'arrête, se mettent en tête d'aller sauver sur place des orphelins réunis sous la protection d'un missionnaire catholique, le père Emmanuel Rohan. Leur but : faire sortir du pays les quarante enfants. Leurs moyens : dérisoires. Leur idéalisme : sans limite. Grâce à l'aide discrète de quelques officiers généreux, une opération audacieuse va se mettre en place, à l'insu des autorités françaises. Mais, pendant ce temps, l'Etat islamique resserre dangereusement ses griffes, et projette d'ouvrir une école d'enfants-soldats... Les jours sont comptés : la mission d'exfiltration doit être lancée sans plus attendre !

Par Pierre-Jean Lassalle
Chez Editions du Triomphe

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Auteur

Pierre-Jean Lassalle

Editeur

Editions du Triomphe

Genre

Romans d'espionnage

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Mission Exfiltration

Pierre-Jean Lassalle

Paru le 11/09/2026

384 pages

Editions du Triomphe

19,90 €

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