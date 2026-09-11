My Secret and Your Lie

Yûki est un salaryman qui ne parvient pas à dormir s'il n'a pas couché avec un homme le soir-même. C'est pourquoi il est aussi escort. Un jour, il accepte une requête pour un rendez-vous à dîner, mais son client n'est autre que Itami, le collègue dont il est amoureux... Ils n'étaient pas censés coucher ensemble, cependant, Itami est plus aventureux que prévu et tient à tenter l'expérience. Yûki s'était promis de ne jamais coucher avec un homme dont il était amoureux, mais c'était si bon qu'il a eu un orgasme sec. Et puis, Itami demande à le revoir, cette fois-ci pour toute la nuit... ? !