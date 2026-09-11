Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

My Secret and Your Lie

Enen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Yûki est un salaryman qui ne parvient pas à dormir s'il n'a pas couché avec un homme le soir-même. C'est pourquoi il est aussi escort. Un jour, il accepte une requête pour un rendez-vous à dîner, mais son client n'est autre que Itami, le collègue dont il est amoureux... Ils n'étaient pas censés coucher ensemble, cependant, Itami est plus aventureux que prévu et tient à tenter l'expérience. Yûki s'était promis de ne jamais coucher avec un homme dont il était amoureux, mais c'était si bon qu'il a eu un orgasme sec. Et puis, Itami demande à le revoir, cette fois-ci pour toute la nuit... ? !

Par Enen
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Enen

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur My Secret and Your Lie par Enen

Commenter ce livre

 

My Secret and Your Lie

Enen

Paru le 11/09/2026

224 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382768693
9782382768693
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.