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#Roman francophone

Pulsations

Florence Verney

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Trois trajectoires s'entremêlent. A leur intersection : une greffe de coeur. Atteinte d'une maladie cardiaque incurable, Louise reçoit une transplantation en dernière extrémité. Après cette opération, se révèle en elle une sensibilité particulière pour la musique. Les défis qu'affrontent Hélène, la chirurgienne en charge de l'opération, et June, infirmière en réanimation, interrogent à leur tour la place de l'art dans nos existences, et le sens profond de leur vocation. De la chambre d'hôpital à la salle de concert, du bloc opératoire à l'océan, des destins se croisent, des combats se mènent, des amitiés naissent. Et la vie bat son plein, rythmée de nouvelles sonorités. Nourrie d'enquêtes de terrain et de liens tissés avec des personnels soignants, Florence Verney travaille de sa plume sensible et engagée des questions actuelles de société.

Par Florence Verney
Chez Genèse Edition

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Auteur

Florence Verney

Editeur

Genèse Edition

Genre

Littérature française

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Pulsations

Florence Verney

Paru le 11/09/2026

330 pages

Genèse Edition

20,00 €

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Scannez le code barre 9782382011065
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