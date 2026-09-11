Pulsations

Trois trajectoires s'entremêlent. A leur intersection : une greffe de coeur. Atteinte d'une maladie cardiaque incurable, Louise reçoit une transplantation en dernière extrémité. Après cette opération, se révèle en elle une sensibilité particulière pour la musique. Les défis qu'affrontent Hélène, la chirurgienne en charge de l'opération, et June, infirmière en réanimation, interrogent à leur tour la place de l'art dans nos existences, et le sens profond de leur vocation. De la chambre d'hôpital à la salle de concert, du bloc opératoire à l'océan, des destins se croisent, des combats se mènent, des amitiés naissent. Et la vie bat son plein, rythmée de nouvelles sonorités. Nourrie d'enquêtes de terrain et de liens tissés avec des personnels soignants, Florence Verney travaille de sa plume sensible et engagée des questions actuelles de société.