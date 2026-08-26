Correspondance de Catherine de Russie

Outre sa correspondance avec Voltaire, avec Grimm et avec Diderot ou avec D'Alembert, ses amis encyclopédistes, on connaît surtout les lettres couvrant la période de son règne. De nouvelles lettres, découvertes plus récemment et dont certaines sont inédites, permettent de documenter des périodes moins connues de sa vie, notamment la période de sa jeunesse avant son arrivée en Russie et la période où elle était grand-duchesse, qui correspond à celle évoquée dans les Mémoires que nous venons d'éditer.