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Correspondance de Catherine de Russie

Russie catherine De, Catherine De Russie

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Outre sa correspondance avec Voltaire, avec Grimm et avec Diderot ou avec D'Alembert, ses amis encyclopédistes, on connaît surtout les lettres couvrant la période de son règne. De nouvelles lettres, découvertes plus récemment et dont certaines sont inédites, permettent de documenter des périodes moins connues de sa vie, notamment la période de sa jeunesse avant son arrivée en Russie et la période où elle était grand-duchesse, qui correspond à celle évoquée dans les Mémoires que nous venons d'éditer.

Par Russie catherine De, Catherine De Russie
Chez Rivages

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Auteur

Russie catherine De, Catherine De Russie

Editeur

Rivages

Genre

Correspondance

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Correspondance de Catherine de Russie

Russie catherine De, Catherine De Russie

Paru le 26/08/2026

200 pages

Rivages

9,00 €

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Scannez le code barre 9782743671730
9782743671730
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