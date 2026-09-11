Ceinture noire Tome 2

Camille et Yanis, deux lycéens de la banlieue parisienne, viennent d'obtenir leur ceinture noire. Pour Camille, prodige depuis l'enfance, ce n'était qu'une étape. Pour Yanis, l'aboutissement d'années à la suivre. A l'approche de leur première compétition internationale, Camille se laisse happer par une relation qui la détourne du judo, ce qui met Yanis hors de lui. Entre rêves de podium, sentiments brouillés et premiers pas vers l'âge adulte, ils devront comprendre qui ils veulent être. Matis Montes conclut avec brio son diptyque sur la vie de jeunes sportifs de Fontenay-sous-Bois, inspiré de sa propre expérience.