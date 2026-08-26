Un message s'affiche sur votre téléphone... Rappel : sortie du prochain Métal imminente ! Mais en vérifiant votre agenda, vous remarquez que la date n'existe pas. Est-ce un simple bug, ou... quelque chose de beaucoup plus insidieux ? Vous vous sentez pris d'un frisson, comme si on respirait sur votre nuque, mais il n'y a personne. Vous jetez un coup d'oeil par la fenêtre : le monde dehors semble... décalé, presque artificiel, comme s'il avait été reproduit juste pour vous. Bienvenue dans le numéro spécial Philip K. Dick de Métal Hurlant où la frontière entre fiction et hallucination se brouille, où les personnages doutent - comme vous - de la réalité de leur existence, où la paranoïa devient leur seconde peau et où la vérité change à chaque page. Des histoires et des interviews (Wojtek Siudmak, Brian Yuzna, Pacôme Thiellement), qui laissent un goût d'incertitude, un soupçon d'angoisse...