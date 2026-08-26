Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Philip K. Dick

Collectif, Jerry Frissen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un message s'affiche sur votre téléphone... Rappel : sortie du prochain Métal imminente ! Mais en vérifiant votre agenda, vous remarquez que la date n'existe pas. Est-ce un simple bug, ou... quelque chose de beaucoup plus insidieux ? Vous vous sentez pris d'un frisson, comme si on respirait sur votre nuque, mais il n'y a personne. Vous jetez un coup d'oeil par la fenêtre : le monde dehors semble... décalé, presque artificiel, comme s'il avait été reproduit juste pour vous. Bienvenue dans le numéro spécial Philip K. Dick de Métal Hurlant où la frontière entre fiction et hallucination se brouille, où les personnages doutent - comme vous - de la réalité de leur existence, où la paranoïa devient leur seconde peau et où la vérité change à chaque page. Des histoires et des interviews (Wojtek Siudmak, Brian Yuzna, Pacôme Thiellement), qui laissent un goût d'incertitude, un soupçon d'angoisse...

Par Collectif, Jerry Frissen
Chez Les Humanoïdes Associés

|

Auteur

Collectif, Jerry Frissen

Editeur

Les Humanoïdes Associés

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Philip K. Dick par Collectif, Jerry Frissen

Commenter ce livre

 

Philip K. Dick

Collectif, Jerry Frissen

Paru le 26/08/2026

272 pages

Les Humanoïdes Associés

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782731655360
9782731655360
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.