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#Essais

Droit de la communication

Emmanuel Dreyer

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Pourquoi un ouvrage en droit de la communication ? Parce qu'il est plus que jamais nécessaire de préciser le droit applicable aux médias et à ceux qui les utilisent. Bien sûr, il ne peut s'agir d'une branche du droit au sens de celles qui structurent le système juridique. Celle-ci est transversale. Elle échappe à la summa divisio du droit privé et du droit public, du droit pénal et du droit civil. Elle suppose des incursions en droit administratif comme en droit des affaires, en droit du travail comme en droit des personnes ou des biens. Elle justifie d'un corps assez limité de règles qui lui sont propres. Mais cela ne suffit pas à disqualifier cette discipline au plan universitaire. Il y a là un véritable objet d'études et d'enseignement : un droit s'est peu à peu développé afin de préciser et pacifier les conditions d'exercice d'une liberté fondamentale, celle de communication.

Par Emmanuel Dreyer
Chez LexisNexis

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Auteur

Emmanuel Dreyer

Editeur

LexisNexis

Genre

Presse, audiovisuel

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Droit de la communication

Emmanuel Dreyer

Paru le 26/08/2026

1292 pages

LexisNexis

49,00 €

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