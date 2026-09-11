Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Humanisation de la nature, naturalisation de l'homme

Gérard Raulet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour Bloch l'expérience du monde ne s'arrête jamais dans une figure définitive : ni dans la glorification de la Technique, ni dans le mythe d'une Nature imposant sa loi (telle qu'interprétée par les hommes). En reprenant à son compte la formule célèbre de Marx "Humanisation de la nature, naturalisation de l'homme" , ce livre veut contribuer à une théorie critique des rapports entre le projet humain et la nature. Les deux premières parties, dont une première édition est parue en 1982, proposent une lecture de la philosophie blochienne reposant sur une reconstruction de sa méthode. Elles débouchent sur le projet d'une nouvelle rationalité pratique que développe l'édition augmentée en situant la pensée de Bloch au coeur de débats épistémologiques toujours pertinents aujourd'hui - le néo-kantisme, la phénoménologie et l'anthropologie philosophique.

Par Gérard Raulet
Chez Klincksieck

|

Auteur

Gérard Raulet

Editeur

Klincksieck

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Humanisation de la nature, naturalisation de l'homme par Gérard Raulet

Commenter ce livre

 

Humanisation de la nature, naturalisation de l'homme

Gérard Raulet

Paru le 11/09/2026

208 pages

Klincksieck

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782252049051
9782252049051
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.