Pour Bloch l'expérience du monde ne s'arrête jamais dans une figure définitive : ni dans la glorification de la Technique, ni dans le mythe d'une Nature imposant sa loi (telle qu'interprétée par les hommes). En reprenant à son compte la formule célèbre de Marx "Humanisation de la nature, naturalisation de l'homme" , ce livre veut contribuer à une théorie critique des rapports entre le projet humain et la nature. Les deux premières parties, dont une première édition est parue en 1982, proposent une lecture de la philosophie blochienne reposant sur une reconstruction de sa méthode. Elles débouchent sur le projet d'une nouvelle rationalité pratique que développe l'édition augmentée en situant la pensée de Bloch au coeur de débats épistémologiques toujours pertinents aujourd'hui - le néo-kantisme, la phénoménologie et l'anthropologie philosophique.